2019-05-20T21:00:26+03:00
Происшествия

За два удара в лоб инспектора ДПС нарушитель из Ленобласти получил два года тюрьмы

Сначала нетрезвый лихач пытался скрыться, а когда «договориться» не получилось, пустил в ход физическую силу [видео]
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Выяснилось, что в 2017-ом лихача уже судили на езду в нетрезвом виде.Выяснилось, что в 2017-ом лихача уже судили на езду в нетрезвом виде.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Любитель прокатиться подшофе из Ленобласти получил тюремный срок за несговорчивость и рукоприкладство в отношении инспектора ДПС. 17 марта 34-летний житель поселка Большая Ижора мчался по автодороге «Санкт-Петербург – Ручьи» на своем «Додже Статус». На 50 километре его попытался остановить сотрудник ГИБДД, но останавливаться водитель, будучи «под мухой», не жаждал.

Взмах полосатой палочки автомобилист попросту проигнорировал и, поддав газу, продолжил мчаться в сторону родного поселка. А когда иномарку все же затормозили, инспектор едва не оказался под ее колесами. И это было только начало.

За два удара в лоб инспектора ДПС нарушитель из Ленобласти получил два года тюрьмы.Видео: СК России

– После составления протокола мужчина не менее двух раз ударил инспектора головой в лоб, – сообщают в СУ СК по Ленобласти.

Выяснилось, что в 2017-ом лихача уже судили на езду в нетрезвом виде.

– Приговором суда мужчине назначили два года колонии-поселения с лишением права управления автомобилем на три с половиной года, – сообщают следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24