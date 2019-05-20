За два удара в лоб инспектора ДПС нарушитель из Ленобласти получил два года тюрьмы
Любитель прокатиться подшофе из Ленобласти получил тюремный срок за несговорчивость и рукоприкладство в отношении инспектора ДПС. 17 марта 34-летний житель поселка Большая Ижора мчался по автодороге «Санкт-Петербург – Ручьи» на своем «Додже Статус». На 50 километре его попытался остановить сотрудник ГИБДД, но останавливаться водитель, будучи «под мухой», не жаждал.
Взмах полосатой палочки автомобилист попросту проигнорировал и, поддав газу, продолжил мчаться в сторону родного поселка. А когда иномарку все же затормозили, инспектор едва не оказался под ее колесами. И это было только начало.
За два удара в лоб инспектора ДПС нарушитель из Ленобласти получил два года тюрьмы.Видео: СК России
– После составления протокола мужчина не менее двух раз ударил инспектора головой в лоб, – сообщают в СУ СК по Ленобласти.
Выяснилось, что в 2017-ом лихача уже судили на езду в нетрезвом виде.
– Приговором суда мужчине назначили два года колонии-поселения с лишением права управления автомобилем на три с половиной года, – сообщают следователи.
ИСТОЧНИК KP.RU