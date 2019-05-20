СЕГОДНЯ 21:00 2019-05-20T21:00:26+03:00

Выяснилось, что в 2017-ом лихача уже судили на езду в нетрезвом виде. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сначала нетрезвый лихач пытался скрыться, а когда «договориться» не получилось, пустил в ход физическую силу [видео]

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Любитель прокатиться подшофе из Ленобласти получил тюремный срок за несговорчивость и рукоприкладство в отношении инспектора ДПС. 17 марта 34-летний житель поселка Большая Ижора мчался по автодороге «Санкт-Петербург – Ручьи» на своем «Додже Статус». На 50 километре его попытался остановить сотрудник ГИБДД, но останавливаться водитель, будучи «под мухой», не жаждал.

Взмах полосатой палочки автомобилист попросту проигнорировал и, поддав газу, продолжил мчаться в сторону родного поселка. А когда иномарку все же затормозили, инспектор едва не оказался под ее колесами. И это было только начало.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="852" height="480" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/710007" frameborder="0"></iframe> За два удара в лоб инспектора ДПС нарушитель из Ленобласти получил два года тюрьмы.Видео: СК России

– После составления протокола мужчина не менее двух раз ударил инспектора головой в лоб, – сообщают в СУ СК по Ленобласти.

Выяснилось, что в 2017-ом лихача уже судили на езду в нетрезвом виде.

– Приговором суда мужчине назначили два года колонии-поселения с лишением права управления автомобилем на три с половиной года, – сообщают следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU