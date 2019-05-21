Погода на 21 мая 2019 года в Петербурге: В город придут грозы

СЕГОДНЯ 08:43 2019-05-21T08:43:26+03:00

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Жаркий понедельник, 20 мая, сменился на теплую ночь с освежающим дождем. Утро вторника, 21 мая, выдалось пасмурным. Почти плотная пелена серых облаков затянула небо над Петербургом. По низкому полету птиц можно предсказать, что сегодня горожан может ожидать дождливый день.

- 21 мая в Петербурге облачная с прояснениями погода. Утром стоит штиль, днем подует слабый южный ветер. К тому же, температура воздуха поднимется до плюс 24-26 градусов. Все это создаст атмосферу духоты в городе на Неве, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Однако дневную вязкую духоту ближе ко второй половине дня начнет снимать сначала кратковременный дождь, а вечером может разыграться гроза, которая разрядит воздух и принесет приятную свежесть и прохладу в ночной Петербург.

Синоптики прогнозируют, что грозы будут разгуливать и завтра. В среду, 22 мая, дожди ожидаются ночью и днем. Утром из-за этого в отдельных районах будет густой туман. Особенно автомобилистам надо будет быть внимательнее на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU