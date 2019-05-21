В Приморском районе 33-летнюю петербурженку обокрал юный любовник

СЕГОДНЯ 09:56 2019-05-21T09:56:03+03:00

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Любовная «драма» разыгралась в жизни одной петербургской пары. 33-летняя женщина и ее молодой 23-летний любовник, по всей видимости, когда-то были счастливы вместе, но после расставания отношения накалились. Вчера, 20 мая, юноша даже пошел на дерзкий шаг – обокрал бывшую возлюбленную в ее же квартире.

- 20 мая в полицию Приморского района обратилась 33-летняя женщина, которая рассказала, что ее бывший сожитель пришел к ней домой на Планерную, 45 и открыто забрал ее телефон и ушел с ним в неизвестном направлении, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Такой наглой выходки 33-летняя петербурженка стерпеть не смогла и решила отплатить экс-бойфренду. Рассказав полиции свою версию случившегося, она написала заявление на 23-летнего юношу и передала правоохранителям его ориентировки. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Грабеж» и уже задержали молодого человека. Теперь в «отношениях» бывших сожителей будет разбираться следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU