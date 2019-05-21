2019-05-21T09:56:03+03:00
Происшествия

В Приморском районе 33-летнюю петербурженку обокрал юный любовник

23-летний парень отобрал у женщины телефон и сбежал
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Бывший сожитель обокрал петербурженку в ее квартиреБывший сожитель обокрал петербурженку в ее квартиреФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Любовная «драма» разыгралась в жизни одной петербургской пары. 33-летняя женщина и ее молодой 23-летний любовник, по всей видимости, когда-то были счастливы вместе, но после расставания отношения накалились. Вчера, 20 мая, юноша даже пошел на дерзкий шаг – обокрал бывшую возлюбленную в ее же квартире.

- 20 мая в полицию Приморского района обратилась 33-летняя женщина, которая рассказала, что ее бывший сожитель пришел к ней домой на Планерную, 45 и открыто забрал ее телефон и ушел с ним в неизвестном направлении, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Такой наглой выходки 33-летняя петербурженка стерпеть не смогла и решила отплатить экс-бойфренду. Рассказав полиции свою версию случившегося, она написала заявление на 23-летнего юношу и передала правоохранителям его ориентировки. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Грабеж» и уже задержали молодого человека. Теперь в «отношениях» бывших сожителей будет разбираться следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Животных в контактном зоопарке «Питерлэнда» кормили с нарушениями
В главке полиции Петербурга назначены новые руководители
В Киришах задержан мужчина с боевым пистолетом
Угрожая убийством, петербуржец подстрелил 25-летнего мужчину
Труп китаянки нашли в машине, припаркованной у больницы в Ленобласти
Малолетний зацепер попал в петербургскую больницу в тяжелом состоянии
В Петербурге произошла серия краж дорогостоящих авто
Ночью у фуры отвалился прицеп и вылетел на встречку на Арсенальной набережной
Во вторник «Теплосеть» проведет испытания в четырех районах Петербурга
Водитель Lexus пострадал, наехав на открытый люк в районе КАД
Погода на 21 мая 2019 года в Петербурге: В город придут грозы
За неделю в Петербурге вывезли на утилизацию 50 килограммов химических отходов
За два удара в лоб инспектора ДПС нарушитель из Ленобласти получил два года тюрьмы
ФСБ предупреждает: ловить судака и леща с 20 мая запрещено
В Петербурге зарегистрировали первый случай заражения клещевым энцефалитом
Автобусные тарифы в третий раз признали незаконными
В Янино горящий «Форд» потушила ассенизаторская машина
Магазин «Магнит» поймали на незаконной перепланировке дома-памятника
На Петербург надвигается гроза
В Петербурге снесли незаконные уличные кафе
Петербуржец умер во время всероссийского марафона
Рядом с детской площадкой в Приморском районе Петербурга прорвало трубу
Таксист сбил мать с коляской и двумя детьми в Петроградском районе Петербурга
В петербургских школах могут появиться велопарковки