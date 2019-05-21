2019-05-21T10:23:07+03:00
Происшествия

Ночью у фуры отвалился прицеп и вылетел на встречку на Арсенальной набережной

Автомобили еле успели затормозить перед столкновением с контейнером [видео, фото]
Лилия КОЗЛОВА
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На Арсенальной набережной Петербурга прицеп от фуры вылетел на встречную полосу Фото: Скрин с видеоНа Арсенальной набережной Петербурга прицеп от фуры вылетел на встречную полосу Фото: Скрин с видео
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Серьезная авария произошла в ночь на вторник, 21 мая, на Арсенальной набережной в Петербурге. Около часа ночи петербурженка ехала по темной дороге, освещенной только фонарями. Вдруг навстречу ей резко вылетел прицеп, который отвалился на ходу от грузовика. По инерции контейнер продолжил скользить по асфальту в сторону «легковушки». Благо, водитель успела вовремя затормозить.

От фуры открепился прицеп и вылетел на встречку на набережной в Петербурге .

- Если бы утром такое произошло, прицеп с десяток машин бы собрал, - с ужасом представляют петербуржцы, смотря на видео аварии в сети.

На кадрах видно, как неожиданно у фуры, которая едет по встречной полосе на набережной, отваливается прицеп, вылетает на встречную сторону, полностью перегораживая дорогу и несется на приближающуюся машину. Когда владелица авто, из которого было снято видео, останавливается и немного приходит в себя от шока, слышно, что голос у нее дрожит и испытанный стресс еще надо пережить.

Утром контейнер поднимали специальным краном

Утром контейнер поднимали специальным краном

Благо, в результате аварии никто не пострадал. Около половины пятого утра на набережную приехал кран для того, чтобы поднять и увезти прицеп. Однако автомобилисты жалуются на то, что вначале 10-го кран все еще был на месте, из-за чего на набережной образовался небольшой затор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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