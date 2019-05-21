Ночью у фуры отвалился прицеп и вылетел на встречку на Арсенальной набережной
Серьезная авария произошла в ночь на вторник, 21 мая, на Арсенальной набережной в Петербурге. Около часа ночи петербурженка ехала по темной дороге, освещенной только фонарями. Вдруг навстречу ей резко вылетел прицеп, который отвалился на ходу от грузовика. По инерции контейнер продолжил скользить по асфальту в сторону «легковушки». Благо, водитель успела вовремя затормозить.
От фуры открепился прицеп и вылетел на встречку на набережной в Петербурге .
- Если бы утром такое произошло, прицеп с десяток машин бы собрал, - с ужасом представляют петербуржцы, смотря на видео аварии в сети.
На кадрах видно, как неожиданно у фуры, которая едет по встречной полосе на набережной, отваливается прицеп, вылетает на встречную сторону, полностью перегораживая дорогу и несется на приближающуюся машину. Когда владелица авто, из которого было снято видео, останавливается и немного приходит в себя от шока, слышно, что голос у нее дрожит и испытанный стресс еще надо пережить.
Утром контейнер поднимали специальным краном
Благо, в результате аварии никто не пострадал. Около половины пятого утра на набережную приехал кран для того, чтобы поднять и увезти прицеп. Однако автомобилисты жалуются на то, что вначале 10-го кран все еще был на месте, из-за чего на набережной образовался небольшой затор.
ИСТОЧНИК KP.RU