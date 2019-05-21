В Петербурге произошла серия краж дорогостоящих авто

СЕГОДНЯ 10:41 2019-05-21T10:41:47+03:00

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В понедельник, 20 мая, трое жителей Петербурга прибежали за помощью в полицию. У всех троих одинаковая ситуация и проблема: у каждого из них есть машина, стоимость которой переваливает за миллион рублей. И у всех эти дорогостоящие транспортные средства угнали.

- Одна из краж произошла в Приморском районе. В полицию обратилась 21-летняя девушка, она рассказала, что у нее угнали автомобиль «Киа Сорренто» за три миллиона рублей от дома 37 по Шуваловскому проспекту. Когда именно произошла кража, петербурженка сказать не может. Машина находилась вне поля ее внимания с 9 утра 16 мая до 9 утра 20 мая, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

В соседнем Выборгском районе в понедельник, с 10 до 13 часов у 31-летнего мужчины угнали «Хундай Туксон». Машина была припаркована возле дома 369 по Выборгскому шоссе. Сумма ущерба составила 1 миллион 850 тысяч рублей.

Еще один автомобиль за полтора миллиона рублей угнали с парковки на Мурманском шоссе во Всеволожском районе Петербурга. Жертвой воров стал 47-летний охранник. Сейчас полиция уже разыскивает его «Мерседес Бенц».

ИСТОЧНИК KP.RU