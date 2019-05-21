Малолетний зацепер попал в петербургскую больницу в тяжелом состоянии

СЕГОДНЯ 11:14 2019-05-21T11:14:44+03:00

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«Веселое» детское развлечение довело школьника до больничной койки. Ночью во вторник, 21 мая, полиция Московского района Петербурга получила сообщение из медицинского учреждения о том, что к ним в тяжелом состоянии поступил 13-летний мальчишка. Подросток развлекался и баловался, катаясь на троллейбусе, цепляясь за него сзади. За такое опасное хобби этих людей называют зацеперами. Правда, мальчику не повезло. Он сорвался на дорогу.

- Из больницы Петербурга поступила телефонограмма в полицию Московского района. Медики сообщили о госпитализации 13-летнего мальчика. Он находится в тяжелом состоянии. Врачи предпринимают меры для того, чтобы привести подростка в стабильное состояние, - сообщили в главном управлении МВД Северной столицы и Ленобласти.

В каком именно районе города произошел инцидент, полиция не уточняет. Известно, что мальчик катался на троллейбусе и свалился с него во время движения. О характере полученных травм, также ничего не известно. Сейчас полиция проводит проверку и устанавливает картину произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU