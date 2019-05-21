Труп китаянки нашли в машине, припаркованной у больницы в Ленобласти
В Кингисеппском районе Ленинградской области погибла гражданка Китая. Ее труп обнаружили днем 20 мая медики одной из больниц города в машине, припаркованной рядом с медучреждением. На теле женщины были видны очевидные повреждения головы и правой ноги. Оказалось, китаянка погибла на деревоперерабатывающем предприятии в том же Кингисеппском районе.
- Труп 47-летней женщины с повреждениями на голове и правой ноге привезли к Кингисеппской межрайонной больницы имени Прохорова 20 мая. Гражданка Китая работала контролером погрузочных работ на предприятии «Русвуд» на Ново-Пятницком шоссе и была придавлена рулоном шпона, - пишет АН «Оперативное прикрытие».
Трагедия произошла около полудня 20 мая по время загрузки контейнера. Погрузчиком в этот момент управлял 26-летний гражданин Узбекистана, который работает на том же предприятии.
Сейчас тело погибшей находится в морге. Судмедэксперты проводят проверку для того, чтобы полностью восстановить картину смерти китаянки.
ИСТОЧНИК KP.RU