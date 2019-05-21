Труп китаянки нашли в машине, припаркованной у больницы в Ленобласти

СЕГОДНЯ 11:27 2019-05-21T11:27:11+03:00

Гостья из Китая погибла под рулоном шпона в Кингисеппском районе Фото: Артем КИЛЬКИН

Женщину придавило рулоном шпона на предприятии, где она работала

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В Кингисеппском районе Ленинградской области погибла гражданка Китая. Ее труп обнаружили днем 20 мая медики одной из больниц города в машине, припаркованной рядом с медучреждением. На теле женщины были видны очевидные повреждения головы и правой ноги. Оказалось, китаянка погибла на деревоперерабатывающем предприятии в том же Кингисеппском районе.

- Труп 47-летней женщины с повреждениями на голове и правой ноге привезли к Кингисеппской межрайонной больницы имени Прохорова 20 мая. Гражданка Китая работала контролером погрузочных работ на предприятии «Русвуд» на Ново-Пятницком шоссе и была придавлена рулоном шпона, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Трагедия произошла около полудня 20 мая по время загрузки контейнера. Погрузчиком в этот момент управлял 26-летний гражданин Узбекистана, который работает на том же предприятии.

Сейчас тело погибшей находится в морге. Судмедэксперты проводят проверку для того, чтобы полностью восстановить картину смерти китаянки.

ИСТОЧНИК KP.RU