Угрожая убийством, петербуржец подстрелил 25-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 11:49 2019-05-21T11:49:02+03:00

Перестрелка произошла в ночь на 21 мая в Красносельском районе

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В ночь на вторник, 21 мая, в Красносельском районе Петербурга произошла вооруженная разборка. Ссора началась между тремя людьми: 30-летним мужчиной, 24-летней петербурженкой и ее 25-летним знакомым. Старший мужчина вопил, кричал и грозил убить своих оппонентов. На курок он все-таки нажал.

- В полицию Красносельского района обратилась 24-летняя женщина. По ее словам, у дома 38 по улице Партизана Германа, возник конфликт между ней и 30-летним мужчиной, который угрожал смертельной расправой, - рассказали в главном управлении МВД Петербурга.

В знак серьезности своих намерений, мужчина начал стрелять. В итоге он попал в руку 25-летнему знакомому девушки. Парня госпитализировали, оказали ему помощь и отправили домой лечиться.

Сам же стрелявший задержан полицией и доставлен в отделение. Там правоохранители докопаются до сути и узнают причины бешеного поведения мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU