В Киришах задержан мужчина с боевым пистолетом

СЕГОДНЯ 12:16 2019-05-21T12:16:32+03:00

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В Киришском районе Ленобласти утром в понедельник, 20 мая, в руки стражей правопорядка попал 55-летний мужчина, у которого теперь явно проблемы с законом. Местный житель ехал на машине. Автомобиль остановили и начали осматривать. Во время обыска выяснилось, что авто принадлежит другому человеку. Мало того, в ней было спрятано нелегальное оружие.

- Около полудня у дома 18 по проспекту Ленина в городе Кириши был обнаружен автомобиль «Киа Рио». Машина принадлежит 35-летнему мужчине, однако за рулем был другой человек – 55-летний местный житель, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга и 47-го региона.

Полиция осмотрела машину и нашла в ней пистолет и два магазина. Оружие и боеприпасы правоохранители отправили на исследование в ОЭКЦ ОМБВ. Выяснилось, что пистолет был переделан из сигнального оружия самостоятельно и доведен до боевого состояния.

Сейчас мужчина задержан до выяснения обстоятельств. Также возбуждено уголовное дело за незаконное владение оружием.

ИСТОЧНИК KP.RU