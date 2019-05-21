2019-05-21T12:46:58+03:00
Общество

В главке полиции Петербурга назначены новые руководители

Раньше оба сотрудника МВД трудились на службе в Москве
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В главке полиции Петербурга назначены новые руководители двух подразделенийВ главке полиции Петербурга назначены новые руководители двух подразделенийФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В Петербургской полиции произошли кадровые изменения. Во вторник, 21 мая, в двух отделах главка появились новые руководители, которые теперь будут отвечать за ответственность и порядок в работе правоохранителей города на Неве. Назначения подписал начальник ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти генерал-майор полиции Роман Плугин.

- Теперь должность начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России занимает подполковник полиции Евгений Ульянов, - сообщили в главном управлении полиции Петербурга.

Также пост начальника управления собственной безопасности ГУ МВД России занял подполковник внутренней службы Алексей Васильев.

Известно, что оба сотрудника полиции прибыли из столичных отделений полиции. Ульянов возглавлял ОЭБиПК УВД по ЮАО ГУ МВД в Москве. Также и Васильев проработал в столице заместителем начальника УВД по ЮАО ГУ МВД России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Животных в контактном зоопарке «Питерлэнда» кормили с нарушениями
В Киришах задержан мужчина с боевым пистолетом
Угрожая убийством, петербуржец подстрелил 25-летнего мужчину
Труп китаянки нашли в машине, припаркованной у больницы в Ленобласти
Малолетний зацепер попал в петербургскую больницу в тяжелом состоянии
В Петербурге произошла серия краж дорогостоящих авто
Ночью у фуры отвалился прицеп и вылетел на встречку на Арсенальной набережной
В Приморском районе 33-летнюю петербурженку обокрал юный любовник
Во вторник «Теплосеть» проведет испытания в четырех районах Петербурга
Водитель Lexus пострадал, наехав на открытый люк в районе КАД
Погода на 21 мая 2019 года в Петербурге: В город придут грозы
За неделю в Петербурге вывезли на утилизацию 50 килограммов химических отходов
За два удара в лоб инспектора ДПС нарушитель из Ленобласти получил два года тюрьмы
ФСБ предупреждает: ловить судака и леща с 20 мая запрещено
В Петербурге зарегистрировали первый случай заражения клещевым энцефалитом
Автобусные тарифы в третий раз признали незаконными
В Янино горящий «Форд» потушила ассенизаторская машина
Магазин «Магнит» поймали на незаконной перепланировке дома-памятника
На Петербург надвигается гроза
В Петербурге снесли незаконные уличные кафе
Петербуржец умер во время всероссийского марафона
Рядом с детской площадкой в Приморском районе Петербурга прорвало трубу
Таксист сбил мать с коляской и двумя детьми в Петроградском районе Петербурга
В петербургских школах могут появиться велопарковки