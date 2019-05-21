В главке полиции Петербурга назначены новые руководители

СЕГОДНЯ 12:46 2019-05-21T12:46:58+03:00

Раньше оба сотрудника МВД трудились на службе в Москве

Изменить размер текста: A A

В Петербургской полиции произошли кадровые изменения. Во вторник, 21 мая, в двух отделах главка появились новые руководители, которые теперь будут отвечать за ответственность и порядок в работе правоохранителей города на Неве. Назначения подписал начальник ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти генерал-майор полиции Роман Плугин.

- Теперь должность начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России занимает подполковник полиции Евгений Ульянов, - сообщили в главном управлении полиции Петербурга.

Также пост начальника управления собственной безопасности ГУ МВД России занял подполковник внутренней службы Алексей Васильев.

Известно, что оба сотрудника полиции прибыли из столичных отделений полиции. Ульянов возглавлял ОЭБиПК УВД по ЮАО ГУ МВД в Москве. Также и Васильев проработал в столице заместителем начальника УВД по ЮАО ГУ МВД России.

ИСТОЧНИК KP.RU