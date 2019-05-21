Похитителей петербургского бизнесмена отправили в тюрьму на семь лет

СЕГОДНЯ 14:33 2019-05-21T14:34:01+03:00

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В Петербурге трое мужчин предстали перед Выборгским районным судом и получили 20 лет тюрьмы на всех по делу о похищении местного бизнесмена, а также вымогательстве крупной суммы денег у его родственников. Всех троих судили по трем уголовным статьям.

- Подсудимые знали, что у предпринимателя имеется в накоплении крупная сумма денег. Поэтому они решили напасть на бизнесмена, похитить его и потребовать выкуп, - сообщила прокуратура Петербурга.

К похищению подельники готовились основательно. У них были макеты автоматов «Калашникова», форма «Спецназа», маски-балаклавы, GPS-трекер. Даже на машину они прикрепили номера с буквенной серией одного из силовых ведомств города.

Нападение было совершено в октябре 2017 года. Когда бизнесмен выходил из парикмахерской, к нему подошли люди в форме, надели наручники и посадили в машину. После предпринимателя били и угрожали расправой, а также пытались «повесить» на него наркотики. Отпустить мужчину обещали только если он отдаст им полтора миллиона евро.

Поняв, что на сбор суммы родным бизнесмена понадобится время, они спрятали своего заложника в загородном доме. В какой-то момент, они уже потеряли чувство меры и страха и стали лично по телефону общаться с братом несчастного, требуя деньги. Эти телефонные переговоры проходили уже под контролем сотрудников правоохранительных органов, к которым обратились родственники предпринимателя. Вскоре все участники преступлений были задержаны.

В итоге, после расследования и суда, все похитители отправятся в тюрьму. Двое из них будут сидеть по семь лет, один – шесть. Все в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU