На четыре дня на КАД в Петербурге перекроют движение
Снова дорожники Петербурга закрывают часть дороги на КАД для того, чтобы отремонтировать дорожное покрытие. Так, во вторник, 21 мая, стало известно, что автомобилистам города придется постоять четыре дня в новой пробке, которая будет образовываться от Мурманского шоссе до вантового моста. На этом участке трассы будет проходить ремонт по уборке колейности.
- С 23 по 27 мая 2019 года для движения транспорта будут закрыты третья и четвертая полосы на участке от развязки КАД на пересечении с Мурманским шоссе, также известным, как трасса «Кола», и до самого Большого Обуховского моста через Неву, - рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.
Соответственно, на том же участке в целях безопасности по первой и второй полосам скорость движения будет ограничена до 50 километров в час.
ИСТОЧНИК KP.RU