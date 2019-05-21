2019-05-21T15:17:56+03:00
Общество

На четыре дня на КАД в Петербурге перекроют движение

Для автомобилистов закроют две полосы на дороге между Мурманским шоссе и вантовым мостом
Лилия КОЗЛОВА
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На четыре дня на КАД в Петербурге перекроют движение от Мурманского шоссе до вантового мостаНа четыре дня на КАД в Петербурге перекроют движение от Мурманского шоссе до вантового мостаФото: Олег ЗОЛОТО
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Снова дорожники Петербурга закрывают часть дороги на КАД для того, чтобы отремонтировать дорожное покрытие. Так, во вторник, 21 мая, стало известно, что автомобилистам города придется постоять четыре дня в новой пробке, которая будет образовываться от Мурманского шоссе до вантового моста. На этом участке трассы будет проходить ремонт по уборке колейности.

- С 23 по 27 мая 2019 года для движения транспорта будут закрыты третья и четвертая полосы на участке от развязки КАД на пересечении с Мурманским шоссе, также известным, как трасса «Кола», и до самого Большого Обуховского моста через Неву, - рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Соответственно, на том же участке в целях безопасности по первой и второй полосам скорость движения будет ограничена до 50 километров в час.

ИСТОЧНИК KP.RU

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