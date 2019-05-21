2019-05-21T15:40:09+03:00
Общество

Учителя в Санкт-Петербурге будут получать надбавку за классное руководство с 1 сентября 2019 года

Какую именно сумму, пока не называется
Полина ЖУКОВА
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Учителя будут получать надбавку за ведение классного руководства.Учителя будут получать надбавку за ведение классного руководства.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге 21 мая 2019 года в Белом зале Мраморного дворца проходит торжественная церемония награждения победителей конкурса педагогических достижений. В ближайшее время станет известно имя учителя года, которому предстоит отстаивать честь петербургской школы на конкурсе «Учитель года России 2019», а также победителей в 10 номинациях.

А пока на церемонии с приветственным словом выступил действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Глава Северной столицы поздравил петербургских учителей на торжественной церемонии награждения победителей конкурса педагогических и сообщил собравшимся, что с 1 сентября 2019 года все педагогам Санкт-Петербурга сделают надбавку за ведение классного руководства. Правда, пока неизвестно, какая сумма это будет.

- Сколько? Пока не скажу, - многозначительно заявил Беглов и добавил, - узнаете ближе к 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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