В июне 2019 года в Петербурге появится первый «вафельный» перекресток

СЕГОДНЯ 16:04 2019-05-21T16:04:55+03:00

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На углу Светлановского проспекта и улицы Орбели в Выборгском районе Петербурга к 20 июня появится первый перекресток с «вафельной» разметкой. Вообще, официально такой вид разметки называется 1,26, но простонародное название к ней «прилипло» из-за внешней схожести.

Яркая разметка нужна для того, чтобы пешеходы и автомобилисты четко видели по клеткам, где начало и конец перекрестка и не выезжали за его пределы. Это должно помочь предотвратить образование заторов. Кроме того, главное – это камеры, которые уже установлены.

- За камеры отвечает городской мониторинговый центр. В зависимости от сложности перекрестка стоимость нанесения желтой разметки составляет 90-120 тысяч рублей. При наличии хорошего финансирования, мониторинговый центр, УГИБДД и наша Дирекция определят и другие перекрестки, где целесообразно будет поместить такую разметку. Для нанесения разметки будут использоваться пластиковые материалы, - пояснила газете «Петербургский дневник» пресс-секретарь Дирекции по организации дорожного движения Мила-Мария Горячева.

Больше всего появление новой разметки пугает мотоциклистов, так как термопластик очень скользкий. Эксперты советуют даже автомобилистам снижать на таком перекрестке скорость хотя бы до 50 км/ч. А мотоциклистам – до 30-40.

ИСТОЧНИК KP.RU