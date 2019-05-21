В Санкт-Петербурге назвали имя «Учителя года 2019»

СЕГОДНЯ 16:13 2019-05-21T16:16:41+03:00

Педагог из гимназии №171 будет представлять наш регион на Всероссийском конкурсе

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В Санкт-Петербурге завершилась церемония награждения победителей конкурса педагогических достижений, в рамках которой выбран педагог, который представит наш регион на Всероссийском конкурсе «Учитель года России 2019». Ею стала Марина Зезкова - учитель французского языка из гимназии №171 Центрального района Санкт-Петербурга. Об этом сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда», которая присутствует на мероприятии в Белом зале Мраморного дворца.

Отметим, что Марина Александровна Зезкова работает в гимназии с 2009 года и имеет высшую квалификационную категорию. Награждена нагрудным знаком «За гуманизацию школ Санкт-Петербурга». Также Зезкова является победителем Всероссийского педагогического конкурса в номинации «Педагогические надежды 2012» и Первого Всероссийского чемпионата учительских команд в составе сборной Санкт-Петербурга.

Напомним, ранее мы писали, что на церемонии награждения выступил врио губернатора Александр Беглов, пообещавший всем учителям Петербурга, которые занимаются классным руководством, прибавку к зарплате с 1 сентября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU