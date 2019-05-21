2019-05-21T16:18:32+03:00
Общество

Патриарх Кирилл посетит Петербургскую епархию 29-31 мая

Глава Русской православной церкви возглавит выездное заседание Священного Синода
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербург 29-31 мая приедет с визитом патриарх КириллВ Петербург 29-31 мая приедет с визитом патриарх КириллФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Его Святейшество Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в конце мая 2019 года приедет в Петербург для того, чтобы посетить местную епархию. За это время глава РПЦ проведет собрание Священного Синода, а также освятит храм Новодевичьего монастыря.

- 30 мая состоится выездное собрание Священного Синода. На следующий день, 31 мая, Патриарх освятит главный храм Новодевичьего монастыря - Воскресенского собора - и возглавит в нем Божественную литургию, - сообщила пресс-служба Петербургской митрополии.

Напомним, что Новодевичий монастырь – первый монастырь Петербурга для женщин. Он был основан еще в 1748 году императрицей Елизаветой Петровной. Увы, к 1918 году монастырь был упразднен, а последний храм закрыт в 1938 году. Все помещения занял НИИ электромашиностроения. Снова действовать как монастырь он стал только в 1996 году. Были проведены масштабные реставрационные работы, вновь открыта Князь-Владимирская школа, ставшая общеобразовательной, возобновлена деятельность мастерских.

Собор Воскресения Христова – главный храм Воскресенского Новодевичьего монастыря. В 1930-х годах собор разграбили, церковные реликвии исчезли бесследно, колокольню взорвали. После возвращения Петербургской епархии храмов и зданий Новодевичьего монастыря началось восстановление святыни. Первая пасхальная служба в воссозданном соборе состоялась в ночь на 28 апреля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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