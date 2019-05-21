Четыре тысячи сексуально озабоченных жаб перевели через дорогу в Петербурге

СЕГОДНЯ 16:48 2019-05-21T16:48:12+03:00

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Под Петербургом в заказнике «Сестрорецкое болото» во вторник, 21 мая, завершился месяц помощи жабам. С конца апреля у амфибий начался сезон спаривания, поэтому возбужденные пресноводные отправились на поиски партнеров к озеру Глухое. Если бы не помощь волонтеров, то сотни жаб могли бы погибнуть под колесами автомобилей.

- 17 мая завершилась кампания «Дорогу амфибиям 2019». Акция в этом году длилась три недели, и за это время в ней приняли участие более 300 человек. Согласно сведениям, полученным из форм учёта амфибий, волонтёрам удалось перенести около 4000 особей, - отчитались организаторы миграции жаб «Заповедная природа Санкт-Петербург».

Волонтеры отметили, что сотни неравнодушных людей приезжали и в солнце, и в дождь на электричках, машинах, велосипедах ради благого дела. Для того, чтобы обезопасить возбужденных амфибий, в местах их миграции вдоль дороги были установлены сетки. Жабы попадали в нее, после чего их вытаскивали и бережно переносили на другую часть дороги, чтобы они могли безопасно отправиться на поиски своей «второй половинки».

ИСТОЧНИК KP.RU