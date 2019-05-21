2019-05-21T16:48:12+03:00
Дом. Семья

Четыре тысячи сексуально озабоченных жаб перевели через дорогу в Петербурге

Активисты помогли амфибиям перебраться в новое место для спаривания
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Петербурге помогли перейти дорогу четырем тысячам похотливых жабВ Петербурге помогли перейти дорогу четырем тысячам похотливых жабФото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

Под Петербургом в заказнике «Сестрорецкое болото» во вторник, 21 мая, завершился месяц помощи жабам. С конца апреля у амфибий начался сезон спаривания, поэтому возбужденные пресноводные отправились на поиски партнеров к озеру Глухое. Если бы не помощь волонтеров, то сотни жаб могли бы погибнуть под колесами автомобилей.

- 17 мая завершилась кампания «Дорогу амфибиям 2019». Акция в этом году длилась три недели, и за это время в ней приняли участие более 300 человек. Согласно сведениям, полученным из форм учёта амфибий, волонтёрам удалось перенести около 4000 особей, - отчитались организаторы миграции жаб «Заповедная природа Санкт-Петербург».

Волонтеры отметили, что сотни неравнодушных людей приезжали и в солнце, и в дождь на электричках, машинах, велосипедах ради благого дела. Для того, чтобы обезопасить возбужденных амфибий, в местах их миграции вдоль дороги были установлены сетки. Жабы попадали в нее, после чего их вытаскивали и бережно переносили на другую часть дороги, чтобы они могли безопасно отправиться на поиски своей «второй половинки».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ленинградской области сильный пожар в частном секторе
В Пулково поймали мужчину, убившего человека в Москве
Патриарх Кирилл посетит Петербургскую епархию 29-31 мая
В Санкт-Петербурге назвали имя «Учителя года 2019»
В июне 2019 года в Петербурге появится первый «вафельный» перекресток
Учителя в Санкт-Петербурге будут получать надбавку за классное руководство с 1 сентября 2019 года
Как мальчишки становятся казаками: Юные петербуржцы превратились в настоящих мужчин
На четыре дня на КАД в Петербурге перекроют движение
Похитителей петербургского бизнесмена отправили в тюрьму на семь лет
Животных в контактном зоопарке «Питерлэнда» кормили с нарушениями
В главке полиции Петербурга назначены новые руководители
В Киришах задержан мужчина с боевым пистолетом
Угрожая убийством, петербуржец подстрелил 25-летнего мужчину
Труп китаянки нашли в машине, припаркованной у больницы в Ленобласти