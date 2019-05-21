2019-05-21T17:31:35+03:00
Происшествия

В Ленинградской области сильный пожар в частном секторе

Горят два сарая, пожарные прибыли через восемь минут
Мила БУКЕ
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Пожарные машины прибыли через 8 минут.Пожарные машины прибыли через 8 минут.Фото: принтскрин видео.
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21 мая на улице Ленинградская в поселке Песочный Курортного района Петербурга загорелись два сарая. Об этом рассказали очевидцы, выложив видео в соцсети. Кадрами жуткого пламени они поделились в группе ЧП/ДТП «ВКонтакте». Площадь пожара внушительная. На улице собрались зеваки, один из них вызвал пожарную службу.

- Землю принудительно освобождают. Не хотели за 10 рублей продавать, теперь за рубль продадут, - выдвинули свою версию пользователи в соцсетях. - Это точно поджог.

Две пожарные машины прибыли на место очень быстро - в течение восьми минут. В данный момент пожар ликвидирован, по предварительным данным пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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