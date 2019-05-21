В Ленинградской области сильный пожар в частном секторе
21 мая на улице Ленинградская в поселке Песочный Курортного района Петербурга загорелись два сарая. Об этом рассказали очевидцы, выложив видео в соцсети. Кадрами жуткого пламени они поделились в группе ЧП/ДТП «ВКонтакте». Площадь пожара внушительная. На улице собрались зеваки, один из них вызвал пожарную службу.
- Землю принудительно освобождают. Не хотели за 10 рублей продавать, теперь за рубль продадут, - выдвинули свою версию пользователи в соцсетях. - Это точно поджог.
Две пожарные машины прибыли на место очень быстро - в течение восьми минут. В данный момент пожар ликвидирован, по предварительным данным пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU