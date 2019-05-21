Смольный в 2019 году выделил 1,4 млрд. рублей на доступное жилье для жителей Петербурга

СЕГОДНЯ 19:27 2019-05-21T19:27:54+03:00

В 2019 году 364 семьи получили жилищные займы на сумму 966 миллионов рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В рамках программы «Молодежи - доступное жилье» предусмотрено внушительное бюджетное финансирование. В 2019 году оно составило 1 миллиард 400 миллионов рублей. В настоящее время финансирование уже исполнено на 66 %, предоставлены выплаты 406 семьям на сумму более 926 миллионов рублей.

- В рамках программы «Молодежи - доступное жилье» Санкт-Петербургский центр доступного жилья, кроме предоставления социальных выплат, оказывает еще 2 вида содействия, - сообщает пресс-служба жилищного комитета городской администрации. - А именно: предоставление беспроцентных займов на жилье на 10 лет или рассрочки на 10 лет для приобретения жилья по льготной цене.

В рамках программы «Молодежи - доступное жилье» в 2019 году 364 семьи получили жилищные займы на сумму 966 миллионов рублей. В рамках предоставления беспроцентной рассрочки для приобретения жилья в 2019 году заключено 143 договора купли-продажи квартир.

ИСТОЧНИК KP.RU