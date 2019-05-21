2019-05-21T20:07:44+03:00
Общество

Смольный совместно с РЖД благоустроят территорию вдоль железной дороги

Проект преобразит внешний облик и повысит безопасность территории, прилегающей к железнодорожному полотну
Мила БУКЕ
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Проект предусматривает благоустройство территории шириной 300 метров по обеим сторонам от железнодорожных путей.Проект предусматривает благоустройство территории шириной 300 метров по обеим сторонам от железнодорожных путей.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Правительство Санкт-Петербурга и Ленобласти совместно с РЖД запускают проект по благоустройству зоны по обеим сторонам железной дороги от Финляндского вокзала до Выборга, а также от Московского вокзала до Любани. Проект предусматривает ликвидацию несанкционированных свалок, приведение в порядок ограждений, мостовых сооружений, путепроводов, ремонт фасадов зданий и демонтаж неиспользуемых объектов.

- 21 мая рабочая группа во главе с вице-губернатором Евгением Елиным проинспектировала состояние полосы вдоль путей на московском направлении, - сообщается в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

По итогу будет разработан эстетический регламент с учетом стандартов РЖД и внесены изменения в нормативные документы, чтобы строительство жилых комплексов около железной дороги предусматривало установку шумозащитных ограждений. Также будет проверено состояние деревьев на прилегающих к железнодорожным путям участках. Кроме того, РЖД и город намерены развивать территорию в районе станции Удельная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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