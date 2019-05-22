Погода на 22 мая 2019 года в Петербурге: До плюс 25 градусов
Уже который день погода в Петербурге радует своей теплотой. Под жарким весенним солнцем давно распустились тюльпаны, нарциссы, а черемуха и сирень дурманят своими ароматами. В среду, 22 мая, в Северной столице снова будет необыкновенно тепло. Самое время надевать футболки, шорты и юбки.
- В среду в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Возможно, это принесет небольшую прохладу, так как температура воздуха поднимется до 23-25 градусов тепла, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Дождей сегодня ожидать не стоит. В поисках прохлады лучше всего отправиться в один из скверов или парков Петербурга, чтобы отдохнуть от суеты под кронами зеленых деревьев.
Но ненадолго задержится жара в Северной столице. Уже завтра, 23 мая, синоптики обещают понижение температуры до 16-18 градусов. При этом в городе пройдут кратковременные дожди.
ИСТОЧНИК KP.RU