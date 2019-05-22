2019-05-22T08:50:02+03:00
Общество

Погода на 22 мая 2019 года в Петербурге: До плюс 25 градусов

Небо над Северной столицей будет облачное, но с прояснениями
Лилия КОЗЛОВА
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В среду, 22 мая, в Петербурге ожидается теплая погода до +25В среду, 22 мая, в Петербурге ожидается теплая погода до +25Фото: Олег ЗОЛОТО
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Уже который день погода в Петербурге радует своей теплотой. Под жарким весенним солнцем давно распустились тюльпаны, нарциссы, а черемуха и сирень дурманят своими ароматами. В среду, 22 мая, в Северной столице снова будет необыкновенно тепло. Самое время надевать футболки, шорты и юбки.

- В среду в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Возможно, это принесет небольшую прохладу, так как температура воздуха поднимется до 23-25 градусов тепла, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Дождей сегодня ожидать не стоит. В поисках прохлады лучше всего отправиться в один из скверов или парков Петербурга, чтобы отдохнуть от суеты под кронами зеленых деревьев.

Но ненадолго задержится жара в Северной столице. Уже завтра, 23 мая, синоптики обещают понижение температуры до 16-18 градусов. При этом в городе пройдут кратковременные дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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