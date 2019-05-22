2019-05-22T09:14:31+03:00
Спорт

Чемпионский парад ФК «Зенит» пройдет 26 мая 2019 года

Сине-бело-голубые отметят победу вместе с Днем города
Лилия КОЗЛОВА
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"Зенит" проведет чемпионский парад в День рождения Петербурга"Зенит" проведет чемпионский парад в День рождения ПетербургаФото: Артем КИЛЬКИН
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В это воскресение, 26 мая 2019 года, петербуржцы будут отмечать День города. А кто или что еще больше может быть символом и духом Петербурга в эти дни, как не главная футбольная команда города. «Зенит – чемпион!» будут кричать со всех улиц, из всех окон и балконов. И здесь не поспоришь. Действительно, сине-бело-голубые стали чемпионами Российской Премьер-лиги. И поэтому в воскресение они отметят победу беспрецедентно масштабной программой на радость всем горожанам и болельщикам.

- В первой части чемпионского парада футболисты «Зенита» пройдут на теплоходе по рекам и каналам Петербурга. В сине-бело-голубую флотилию войдут и корабли с болельщиками, которые смогут поздравить спортсменов и сами отпраздновать победу, - сообщила пресс-служба ФК «Зенит».

Карта маршрутов чемпионского парада ФК "Зенит" 26 мая Фото: ФК "Зенит"

Карта маршрутов чемпионского парада ФК "Зенит" 26 маяФото: ФК "Зенит"

Зенитовцы взойдут на борт на пересечении Крюкова канала и канала Грибоедова, пройдут по Мойке и причалят к Шереметьевскому дворцу. Оттуда команда пересядет на золотой автобус и отправится по Невскому проспекту в сторону Адмиралтейства.

Заключительная часть парада пройдет на родном для «Зенита» стадионе «Петровский».

Напомним, что сине-бело-голубые досрочно стали победителями в чемпионате России, не дав никому шанс.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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