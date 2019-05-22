2019-05-22T10:21:32+03:00
Общество

Петербуржцы нашли семимесячную девочку, оставленную одну

Полиция разыскивает родителей грудной малышки
Лилия КОЗЛОВА
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В Красном Селе нашли семимесячную девочку, оставленную без присмотраВ Красном Селе нашли семимесячную девочку, оставленную без присмотраФото: Артем КИЛЬКИН
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Полиция Петербурга пытается найти родителей семимесячного ребенка. Накануне во вторник, 21 мая, маленького грудничка нашли местные жители в доме по улице Бабушкина в городе Красное Село. Малышка была совсем одна. Растерявшиеся люди осмотрелись по сторонам, но никого не нашли. Спустя некоторое время, когда за ребенком так и не явился, они обратились в правоохранительные органы за помощью.

- Около пяти часов вчера 21 мая 2019 года на телефон экстренной службы поступил звонок. Неравнодушные люди сообщили о том, что в доме совсем одна, без присмотра лежит семимесячная девочка. Откуда она и кто ее родители, не известно, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Сотрудники полиции выехали по вызову, забрали ребенка и отвезли его в больницу. Медики осмотрели девочку, накормили ее и уложили спать.

С помощью врачей правоохранителям удалось установить предположительных родителей малышки. Сейчас ведется их поиск. В отношении безалаберных родителей уже возбуждено уголовное дело за оставление ребенка в опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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