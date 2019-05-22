Пять грузовиков сгорели в ночь на 22 мая в Петербурге

СЕГОДНЯ 10:40 2019-05-22T10:40:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Спасателям Петербурга этой ночью 22 мая было не до сна. С двух и почти до четырех часов они езди из района в район на пожары. Причем горели крупные грузовые машины и самосвалы. Выглядит достаточно подозрительно, однако никаких фактов о том, что эти происшествия связаны – нет.

- Первый пожар начался около двух часов ночи возле дома 86А на Уманском переулке в Красногвардейском районе. Загорелись два самосвала марки «Донг Винг». К 2:42 часам, когда пожарные потушили огонь, у машин сгорели кузова, - сообщила пресс-служба МЧС Петербурга.

Только спасатели закончили свою работу, как поступил еще один звонок о возгорании. В три часа ночи загорелись автомобили в Калининском районе. Прибыв на место к дому 14А на Лабораторной улице, пожарные увидел и автомобили марки «Ман», «Вольво» и «Камаз», объятые огнем. Развернув «рукава», сотрудники МЧС поспешили спасать машины. За полчаса огонь был устранен, но за это время у грузовиков также выгорели кузова.

Удивительно, что так много машин сгорело за одну ночь. Но причины возгорания еще не названы. Благо, пострадавших в результате ЧП нет.

ИСТОЧНИК KP.RU