Петербуржец «заминировал» кафе в Кировском районе

СЕГОДНЯ 11:01 2019-05-22T11:01:38+03:00

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В Петербурге объявился очередной «шутник», который решил, видимо, проверить на прочность законы России. Около пяти часов вечера во вторник, 21 мая, на телефон экстренной службы поступило сообщение об угрозе. Неизвестный человек рассказал, что кофе на пересечении улиц Стойкости и Генерала Симоняка в Кировском районе грозит опасность. Полиция и спасатели незамедлительно выехали на проверку.

- Сотрудники экстренных служб начали свою работу: проверили все помещения, заглянули в каждые углы, но в итоге никаких взрывных веществ или устройств не нашли, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Зато, пока одни силовики проверяли дом и помещение кафе, другие провели оперативное расследование и напали на след подозреваемого, который сообщил об опасности. Им оказался 32-летний местный житель. Цель и его мотивы такой «шутки» пока что не известны. В отношении «телефонного террориста» уже возбуждено уголовное дело за ложное сообщение о заложенной бомбе.

ИСТОЧНИК KP.RU