2019-05-22T12:29:23+03:00
Происшествия

В Парголово четырехлетний малыш выпал из окна

Ребенок вывалился со второго этажа, оперевшись на москитную сетку
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Парголово четырехлетний ребенок выпал из окна, оперевшись на москитную сеткуВ Парголово четырехлетний ребенок выпал из окна, оперевшись на москитную сеткуФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Врачи Детской больницы святой Марии Магдалины спасают жизнь маленькому мальчику. Накануне во вторник, 21 мая, бригада скорой помощи приехала на экстренный вызов в Парголово, Выборгский район Петербурга. От дома 83 по улице Ломоносова они забрали четырехлетнего ребенка, который выпал из окна.

- Около семи часов вечера врачи «скорой» приехали на вызов в Парголово. Там они обнаружили четырехлетнего мальчика с множественными травмами после падения в высоты и госпитализировали его в детскую больницу, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Оказалось, что ребенок выпал из окна второго этажа. Створки были открыты, и он оперся на москитную сетку, которая в итоге не выдержала вес малыша.

Несчастный мальчик сейчас находится в больнице под присмотром врачей. При госпитализации у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибом головного мозга, переломом затылочной кости. Ребенок находится в тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мигрант дважды изнасиловал 9-летнюю девочку в Красносельском районе Петербурга
Неизвестный терроризировал 11-летнюю петербурженку развратными фото
Петербуржец «заминировал» кафе в Кировском районе
Пять грузовиков сгорели в ночь на 22 мая в Петербурге
Петербуржцы нашли семимесячную девочку, оставленную одну
Чемпионский парад ФК «Зенит» пройдет 26 мая 2019 года
Погода на 22 мая 2019 года в Петербурге: До плюс 25 градусов
За 2019 год петербуржцы задолжали по счетам за воду 932 млн. рублей
Жена Михаила Боярского официально вступила в должность худрука театра имени Ленсовета
Смольный совместно с РЖД благоустроят территорию вдоль железной дороги
Смольный в 2019 году выделил 1,4 млрд. рублей на доступное жилье для жителей Петербурга
У метро Василеостровская появились ленинградские «диваны»
В Ленинградской области сильный пожар в частном секторе
Четыре тысячи сексуально озабоченных жаб перевели через дорогу в Петербурге
В Пулково поймали мужчину, убившего человека в Москве
Патриарх Кирилл посетит Петербургскую епархию 29-31 мая
В Санкт-Петербурге назвали имя «Учителя года 2019»
В июне 2019 года в Петербурге появится первый «вафельный» перекресток
Учителя в Санкт-Петербурге будут получать надбавку за классное руководство с 1 сентября 2019 года
Как мальчишки становятся казаками: Юные петербуржцы превратились в настоящих мужчин
На четыре дня на КАД в Петербурге перекроют движение
Похитителей петербургского бизнесмена отправили в тюрьму на семь лет
Животных в контактном зоопарке «Питерлэнда» кормили с нарушениями
В главке полиции Петербурга назначены новые руководители
В Киришах задержан мужчина с боевым пистолетом
Угрожая убийством, петербуржец подстрелил 25-летнего мужчину
Труп китаянки нашли в машине, припаркованной у больницы в Ленобласти