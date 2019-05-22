В Парголово четырехлетний малыш выпал из окна
Врачи Детской больницы святой Марии Магдалины спасают жизнь маленькому мальчику. Накануне во вторник, 21 мая, бригада скорой помощи приехала на экстренный вызов в Парголово, Выборгский район Петербурга. От дома 83 по улице Ломоносова они забрали четырехлетнего ребенка, который выпал из окна.
- Около семи часов вечера врачи «скорой» приехали на вызов в Парголово. Там они обнаружили четырехлетнего мальчика с множественными травмами после падения в высоты и госпитализировали его в детскую больницу, - пишет АН «Оперативное прикрытие».
Оказалось, что ребенок выпал из окна второго этажа. Створки были открыты, и он оперся на москитную сетку, которая в итоге не выдержала вес малыша.
Несчастный мальчик сейчас находится в больнице под присмотром врачей. При госпитализации у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибом головного мозга, переломом затылочной кости. Ребенок находится в тяжелом состоянии.
ИСТОЧНИК KP.RU