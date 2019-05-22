В Парголово четырехлетний малыш выпал из окна

СЕГОДНЯ 12:29 2019-05-22T12:29:23+03:00

В Парголово четырехлетний ребенок выпал из окна, оперевшись на москитную сетку Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Врачи Детской больницы святой Марии Магдалины спасают жизнь маленькому мальчику. Накануне во вторник, 21 мая, бригада скорой помощи приехала на экстренный вызов в Парголово, Выборгский район Петербурга. От дома 83 по улице Ломоносова они забрали четырехлетнего ребенка, который выпал из окна.

- Около семи часов вечера врачи «скорой» приехали на вызов в Парголово. Там они обнаружили четырехлетнего мальчика с множественными травмами после падения в высоты и госпитализировали его в детскую больницу, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Оказалось, что ребенок выпал из окна второго этажа. Створки были открыты, и он оперся на москитную сетку, которая в итоге не выдержала вес малыша.

Несчастный мальчик сейчас находится в больнице под присмотром врачей. При госпитализации у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибом головного мозга, переломом затылочной кости. Ребенок находится в тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU