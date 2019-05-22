Разъяренный петербуржец изрубил топором входную дверь в квартиру и машину своего соперника

СЕГОДНЯ 14:38 2019-05-22T14:38:32+03:00

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Петербуржец попытался решить конфликт с неприятным ему мужчиной. Однако вместо слов выбрал «тяжелый аргумент» в виде топора. Во вторник, 21 мая, 32-летний мужчина взял с собой орудие и изрубил входную дверь в квартиру своего оппонента, а также его машину. За такой выпуск пара агрессор оказался в отделении полиции.

- Около двух часов дня 21 мая 32-летний петербуржец, вооружившись топором, начал разрубать дверь одной из квартиры дома № 118 на Ленинском проспекте в Кировском районе города. Разъяренный гражданин знал, что за этой дверью живет человек, с которым у него сложились крайне натянутые и неприязненные отношения, - сообщила пресс-служба Росгвардии.

Повредив дверь, мужчина не успокоился. С топором в охапку он выбежал на улицу и отрубил боковое зеркало автомобиля «Лада Калина», который принадлежит тому же мужчине. Остановившись на этом, петербуржец сбежал, но недолго.

Бдительные очевидцы обратились к правоохранителям и рассказали о случившемся. Также они подробно описали, как выглядел разъяренный человек с топором. Спустя несколько часов его нашли около дома № 140 на проспекте Стачек. Топор отобрали, а самого мужчину доставили в отделение полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU