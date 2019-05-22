Подросток отправится за решетку за изнасилование 11-летнего мальчика в Ленобласти

СЕГОДНЯ 15:33 2019-05-22T15:33:13+03:00

Парень познакомился с ребенком, втерся ему в доверие, а после надругался

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В Ленинградской области прошел суд над, по-сути еще ребенком, который совершил преступление против другого ребенка. В городе Волхов в среду, 22 мая, признали виновным 17-летнего подростка, изнасиловавшего 11-летнего мальчика. Жуткая история развернулась летом два года назад на даче.

- Все произошло 17 июля 2019 года в садоводстве «Пупышево» Волховского района Ленобласти. Этим летом 17-летний подросток познакомился на даче с 11-летним мальчиком, стал общаться с ним, веселить, - рассказали в следственном комитете 47-го региона.

Усыпив бдительность мальчика, юноша предложил прийти к нему в гости в дачный дом своей семьи. Ребенок, не подумав ничего плохого, согласился. Однако там все общение резко поменялось. Парень взял нож, стал угрожать мальчику, после чего надругался над беззащитным ребенком.

Подроста быстро арестовали. По началу он сотрудничал со следствием и признался в содеянном, однако после занял обратную позицию и стал все отрицать. Несмотря на его отпирания, факты доказали его вину.

Суд назначил 17-летнему парню наказание в виде шести лет в воспитательной колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU