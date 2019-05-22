Газоны в Петербурге заселил ядовитый борщевик

СЕГОДНЯ 16:18 2019-05-22T16:18:43+03:00

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Практически все с самого детства знают, что такое борщевик и почему его нельзя трогать. Родители постоянно предупреждают детей о том, что борщевик Сосновского очень ядовит, его сок оставляет ожоги, а при попадании в глаза можно и вовсе лишиться зрения. Раньше с растением активно боролись в городе. Однако недавно петербуржцы стали замечать, что борщевик стал заполонять газоны в городе.

- Пока он маленький и не зацвёл, срочно надо его срезать. Тем более ещё не так опасен, как взрослое растение. А каждый год сотни миллионов выделяют на борьбу с ним, но тогда, когда уже поздно - семена полетели, - жалуются петербуржцы.

Сейчас настоящий рассадник борщевика можно наблюдать в Московском районе буквально в 500 метрах от местной администрации. Еще в больших масштабах опасное растение разрослось в ближайших поселениях вокруг Петербурга – Кудрово и Мурино.

- У многих на борщевик аллергия. И даже постояв с недавно скошенной или отломанной частью, можно покрыться ожогами. В на солнце он еще опаснее, если его отломать и сок попадет тело, - предупреждают друг друга горожане.

Судя по комментариям в группах в «ВКонтакте», борщевик успел заполонить город. Его видят почти на каждом газоне на улице Ленсовета, в Выборгском районе, на Кушелевской дороге и много где еще. Борщевик может вырасти до трех метров в высоту, у него толстые стебли, крупные «зонтики» из белых цветов.

ИСТОЧНИК KP.RU