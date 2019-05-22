Внедорожник сбил в Кронштадте семилетнего мальчика из Казани

СЕГОДНЯ 16:36 2019-05-22T16:36:46+03:00

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Семейная поездка в Петербург закончилась для семилетнего мальчика из Казани больницей. Вместо музеев и достопримечательностей, ребенку придется смотреть на город из окна палаты. Сегодня, 22 мая, во время прогулки по Кронштадту, школьник выбежал на дорогу и попал под колеса внедорожника.

- Авария произошла в половину двенадцатого дня 22 мая у дома 2/5 по улице Широкая. В том месте находятся жилые застройки, сама по себе дорога достаточно тихая, - сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Мальчик вместе с родителями и родственниками был в продуктовом магазине. Выйдя из него, он побежал вперед и выскочил на дорогу, несмотря по сторонам. В это время по улице ехал автомобиль «Ниссан X-TRAIL» под управлением 69-летнего мужчины. Водитель не заметил ребенка, так как тот выбежал прямо из-за припаркованного грузовика.

Машина сбила ребенка, благо, не на большой скорости. Родители ребенка быстро выбежали за ним и вызвали скорую. В итоге жителя Казани госпитализировали в детскую больницу с переломом голени и ушибами по всему телу. Отпуск для семьи, по всей видимости, закончился.

ИСТОЧНИК KP.RU