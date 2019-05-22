2019-05-22T16:59:06+03:00
Общество

50 оттенков красоты: Петербург и Финляндия нашли общие цвета

В порту «Севкабель» покажут выставку заграничных дизайнеров
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге откроется выставка финских дизайнеровВ Петербурге откроется выставка финских дизайнеровФото: Олег ЗОЛОТО
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Петербург и Хельсинки – очень близкие города, хоть и находятся в совершенно разных странах. Жители Северной столицы часто ездят в Финляндию, как и наоборот. Несмотря на разницу менталитетов, архитектуры, да и образа жизни, между городом на Неве и родиной Санта-Клауса есть немало общего. Выставка «Цвета Финляндии в Петербурге» - это исследование цветов и оттенков, которые объединяет наш город и соседнюю страну. Выставку дизайнеров покажут в порту «Севкабель» 25 мая 2019 года.

- Дизайнеры финского производителя красок Tikkurila выяснили, что существуют визуальные, цветовые и культурные коды, которые объединяют Северную столицу и Финляндию. Специалисты разложили цвета четырех знаковых символов города на оттенки из палитры. У соседних стран оказалось много общего в восприятии красоты окружающего мира, - рассказали организаторы выставки.

Цвета Финляндии в Петропавловке Фото: Предоставлено организаторами

Цвета Финляндии в ПетропавловкеФото: Предоставлено организаторами

Фото: Предоставлено организаторами

В итоге исследования превратились в выставку фотографий, которую представят на территории петербуржского порта. Это экспозиция-эксперимент для всех, кто интересуется дизайном и искусством, урбанистикой и стилем «хюгге» - скандинавским способом создать атмосферу и ощущения, связанные со счастьем. Здесь можно будет увидеть, из каких оттенков Финляндии складываются цвета Зимнего дворца и Петропавловской крепости, свинцовых туч над брусчаткой, крейсера «Аврора» и даже корюшки.

Посетить выставку можно 25 мая с 13:00 до 21:00 во время фестиваля «День Финляндии». Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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