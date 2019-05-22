2019-05-22T18:06:22+03:00
Общество

В Петербурге на пять дней перекроют улицу Маяковского

Автомобилисты не смогут проехать от улицы Жуковского до Кирочной улицы
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Улицу Маяковского перекроют из-за дорожных работ.Улицу Маяковского перекроют из-за дорожных работ.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В ближайшие дни автомобилистам Петербурга придется несладко. Часть дорог перекроют из-за надвигающегося дня города, часть – из-за ремонтных работ. Так, уже завтра, 23 мая, машины не пустят улицу Маяковского. Как сообщают в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, изменения коснутся участка от улицы Жуковского до Кирочной улицы.

- Кроме того, будут перекрыты выезды из внутридворовых территорий на улицу Маяковского и запрещена парковка на этом участке. Перекресток Маяковского и Жуковского останется свободным для движения, - сообщают в КРТИ. - Ремонт начнется в полночь 23 мая и продлится до 5 утра 27 мая.

В ведомстве отмечают, ремонтируют проезжую часть по этапам. Так, участок дороги от Невского проспекта до улицы Жуковского уже обновлен.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что с 26 по 28 мая несколько улиц перекроют из-за Большого велопарада.

ИСТОЧНИК KP.RU

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