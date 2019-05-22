2019-05-22T19:29:56+03:00
Общество

По просьбе жителей в Петербурге отремонтируют три фонтана

В опросе «Фонтан для горожан» приняли участие почти сто тысяч человек
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Так преобразятся фонтаны в Любашинском саду (слева) и на Лермонтовском проспекте. Фото: gov.spb.ruТак преобразятся фонтаны в Любашинском саду (слева) и на Лермонтовском проспекте. Фото: gov.spb.ru
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Смольный озвучил результаты весеннего опроса «Фонтан для горожан», в котором поучаствовали почти сто тысяч петербуржцев. В течение двух недель жители города решали, какой из городских фонтанов нуждается в срочной реставрации.

Первое место петербуржцы отдали фонтану на территории сада имени 30-летия Октября в Невском районе. В настоящее время готовятся все необходимые документы для того, чтобы начать работы.

- За него проголосовало 32 128 человек. Второе место у фонтана в Любашинском саду, ему отдали свои голоса 30 647 человек, - сообщают в Смольном. - Замыкает тройку лидеров комплекс «Мальчик и гуси». За него свой голос отдали 18 643 человека.

Реставрационные работы на этих объектах начнутся в ближайшие дни и завершатся к 1 сентября. В пресс-службе также уточнили, что фонтан в сквере композитора Андрея Петрова и на Лермонтовском проспекте, за которые также активно голосовали жители, тоже приведут в порядок. Правда, в плановом порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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