2019-05-22T20:18:51+03:00
Общество

УФАС предупредило турфирмы, рассказавших о повышении цен на речные прогулки

Информационные письма получили три перевозчика
Надежда ФАТКУЛЛИНА
Поделиться:
Речной трамвай - популярный летний транспорт.Речной трамвай - популярный летний транспорт.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Хоть какая-то стабильность. В Петербурге сотрудники Управление Федеральной антимонопольной службы обратились к турфирмам с предостережением. Поводом стала публикация в СМИ, где сообщалось о планах речных перевозчиков повысить цены на услуги. Гневное письмо получило руководство сразу трех компаний: ООО «Премьера Трэвел», ООО «Невская классика», Санкт-Петербургского филиала ООО «НТК Интурист».

- Санкт-Петербургское УФАС России предостерегает от повышения отпускных цен и нерыночного формирования цен на речные пассажирские перевозки в городе на Неве, - сообщается на сайте ведомства.

По словам сотрудников УФАС, подобные действия нарушают Закон о защите конкуренции.

Как раньше сообщала "Комсомольская правда", в 2018 году пассажиропоток по рекам и каналам Северной столицы вырос в 1,7 раза. На корабликах прокатились почти 3 миллиона человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На ПМЭФ-2019 обсудят инновационные лекарства, современные технологии и национальные программы здоровья
Огромные улитки и механические дятлы: В Новой Голландии появятся неожиданные арт-объекты
По просьбе жителей в Петербурге отремонтируют три фонтана
В Петербурге на пять дней перекроют улицу Маяковского
50 оттенков красоты: Петербург и Финляндия нашли общие цвета
Внедорожник сбил в Кронштадте семилетнего мальчика из Казани
Газоны в Петербурге заселил ядовитый борщевик
Подросток отправится за решетку за изнасилование 11-летнего мальчика в Ленобласти
Разъяренный петербуржец изрубил топором входную дверь в квартиру и машину своего соперника
Большой велопарад перекроет движение в Петербурге на два дня
В Парголово четырехлетний малыш выпал из окна
Мигрант дважды изнасиловал 9-летнюю девочку в Красносельском районе Петербурга
Неизвестный терроризировал 11-летнюю петербурженку развратными фото
Петербуржец «заминировал» кафе в Кировском районе
Пять грузовиков сгорели в ночь на 22 мая в Петербурге
Петербуржцы нашли семимесячную девочку, оставленную одну
Чемпионский парад ФК «Зенит» пройдет 26 мая 2019 года
Погода на 22 мая 2019 года в Петербурге: До плюс 25 градусов