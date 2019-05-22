УФАС предупредило турфирмы, рассказавших о повышении цен на речные прогулки

СЕГОДНЯ 20:02 2019-05-22T20:18:51+03:00

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Хоть какая-то стабильность. В Петербурге сотрудники Управление Федеральной антимонопольной службы обратились к турфирмам с предостережением. Поводом стала публикация в СМИ, где сообщалось о планах речных перевозчиков повысить цены на услуги. Гневное письмо получило руководство сразу трех компаний: ООО «Премьера Трэвел», ООО «Невская классика», Санкт-Петербургского филиала ООО «НТК Интурист».

- Санкт-Петербургское УФАС России предостерегает от повышения отпускных цен и нерыночного формирования цен на речные пассажирские перевозки в городе на Неве, - сообщается на сайте ведомства.

По словам сотрудников УФАС, подобные действия нарушают Закон о защите конкуренции.

Как раньше сообщала "Комсомольская правда", в 2018 году пассажиропоток по рекам и каналам Северной столицы вырос в 1,7 раза. На корабликах прокатились почти 3 миллиона человек.

ИСТОЧНИК KP.RU