Огромные улитки и механические дятлы: В Новой Голландии появятся неожиданные арт-объекты

СЕГОДНЯ 20:59 2019-05-22T20:59:42+03:00

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В Петербурге появятся новые места для селфи и красивых фотографий. В начале июня преобразится Новая Голландии. На территории острова установят арт-объекты и инсталляции современных художников. Необычные скульптуры будут радовать посетителей, пришедших отдохнуть и поваляться на газоне.

- Внутреннюю акваторию острова займут скульптуры, похожие на гигантские листья тропических кувшинок Victoria amazonica, - делятся задумкой организаторы. - 52 огромные улитки из переработанного пластика международной арт-группы Cracking Аrt атакуют Дом коменданта.

Еще одним сюрпризом станет неоновая инсталляция американской художницы Алиши Эггерт, а также механические лебеди и дятлы берлинского медиахудожника Марко Баротти. Последние появятся в парке и во внутренней акватории острова в августе.

Дятел берлинского медиахудожника Марко Баротти. Фото: vk.com/newhollandsp.

Все объекты будут временными, поэтому петербуржцем стоит поторопиться, чтобы их застать.

ИСТОЧНИК KP.RU