Огромные улитки и механические дятлы: В Новой Голландии появятся неожиданные арт-объекты
В Петербурге появятся новые места для селфи и красивых фотографий. В начале июня преобразится Новая Голландии. На территории острова установят арт-объекты и инсталляции современных художников. Необычные скульптуры будут радовать посетителей, пришедших отдохнуть и поваляться на газоне.
- Внутреннюю акваторию острова займут скульптуры, похожие на гигантские листья тропических кувшинок Victoria amazonica, - делятся задумкой организаторы. - 52 огромные улитки из переработанного пластика международной арт-группы Cracking Аrt атакуют Дом коменданта.
Еще одним сюрпризом станет неоновая инсталляция американской художницы Алиши Эггерт, а также механические лебеди и дятлы берлинского медиахудожника Марко Баротти. Последние появятся в парке и во внутренней акватории острова в августе.
Дятел берлинского медиахудожника Марко Баротти. Фото: vk.com/newhollandsp.
Все объекты будут временными, поэтому петербуржцем стоит поторопиться, чтобы их застать.
ИСТОЧНИК KP.RU