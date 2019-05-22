2019-05-22T21:48:44+03:00
Общество

На ПМЭФ-2019 обсудят инновационные лекарства, современные технологии и национальные программы здоровья

В дискуссиях примут участие ведущие российские и зарубежные эксперты
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Форум пройдет в Петербурге с 6 по 8 мая.Форум пройдет в Петербурге с 6 по 8 мая.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Одной из ключевых тем предстоящего Петербургского Международного Экономического форума станет здравоохранение. Ведущие специалисты разных областей обсудят реализацию национальных программ здоровья, развитие современных технологий и методы взаимодействия власти и бизнеса для достижения результатов в этой сфере.

Так, одна из сессий будет посвящена созданию инновационных лекарств. Это важная цель Национальной лекарственной политики, которую ставит перед собой государство на ближайшие десять лет.

Еще одной темой станет корпоративное здравоохранение.

- Новым трендом в данной области стала философия well-being. Создается культура, направленная на пропаганду здорового образа жизни и осознанное отношение сотрудников к себе и своему здоровью, - рассказывают организаторы. - Участники дискуссии обсудят меры господдержки программ корпоративного здоровья, а также способы сделать их эффективнее.

Напомним, ПМЭФ стартует в Петербурге 6 июня и продлится три дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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