Погода на 23 мая в Петербурге: В городе резко похолодало

СЕГОДНЯ 08:56 2019-05-23T08:56:57+03:00

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То, как резко меняется погода в Петербурге, не меняется, наверное, нигде. Только еще вчера горожане разгуливали по улицам в футболках и шортах, отдыхали в скверах, ловя лучи яркого солнца. А уже сегодня, 23 мая, все затянуло серыми тучами. Поэтому, лучше снова одеваться в куртки и прихватить зонт. В Петербурге похолодало на десять градусов.

- Утром в четверг в городе будет моросить дождь, который должен прекратиться после обеда. После вчерашней жары в 25 градусов, ночью в Петербурге похолодало до 10. Днем особо ничего не изменится. Отметка на термометре поднимется не выше 13-15 градусов выше нуля, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Увы, пасмурная и прохладная погода сохранится до конца этой рабочей недели. По прогнозам синоптиков, в пятницу, 24 мая, температура воздуха будет аналогичной сегодняшней – около 14-16 градусов тепла. На выходных также продолжит моросить дождь и чуть потеплеет до 17-19 градусов выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU