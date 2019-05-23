2019-05-23T08:56:57+03:00
Общество

Погода на 23 мая в Петербурге: В городе резко похолодало

В Северную столицу пришли дожди
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Погода 23 мая в Петербурге ожидается пасмурнаяПогода 23 мая в Петербурге ожидается пасмурнаяФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

То, как резко меняется погода в Петербурге, не меняется, наверное, нигде. Только еще вчера горожане разгуливали по улицам в футболках и шортах, отдыхали в скверах, ловя лучи яркого солнца. А уже сегодня, 23 мая, все затянуло серыми тучами. Поэтому, лучше снова одеваться в куртки и прихватить зонт. В Петербурге похолодало на десять градусов.

- Утром в четверг в городе будет моросить дождь, который должен прекратиться после обеда. После вчерашней жары в 25 градусов, ночью в Петербурге похолодало до 10. Днем особо ничего не изменится. Отметка на термометре поднимется не выше 13-15 градусов выше нуля, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Увы, пасмурная и прохладная погода сохранится до конца этой рабочей недели. По прогнозам синоптиков, в пятницу, 24 мая, температура воздуха будет аналогичной сегодняшней – около 14-16 градусов тепла. На выходных также продолжит моросить дождь и чуть потеплеет до 17-19 градусов выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На ПМЭФ-2019 в Петербурге пройдет более 100 деловых мероприятий
Все в дыму: У метро «Электросила» в Петербурге загорелось здание
Петербургскую четвероклассницу отец два года насиловал в Беларуси
В ночном пожаре в Петербурге сгорели пять машин
Неработающие светофоры парализовали утреннее движение в Петербурге
На ПМЭФ-2019 обсудят инновационные лекарства, современные технологии и национальные программы здоровья
Огромные улитки и механические дятлы: В Новой Голландии появятся неожиданные арт-объекты
УФАС предупредило турфирмы, рассказавших о повышении цен на речные прогулки
По просьбе жителей в Петербурге отремонтируют три фонтана
В Петербурге на пять дней перекроют улицу Маяковского
50 оттенков красоты: Петербург и Финляндия нашли общие цвета
Внедорожник сбил в Кронштадте семилетнего мальчика из Казани
Газоны в Петербурге заселил ядовитый борщевик
Подросток отправится за решетку за изнасилование 11-летнего мальчика в Ленобласти
Разъяренный петербуржец изрубил топором входную дверь в квартиру и машину своего соперника
Большой велопарад перекроет движение в Петербурге на два дня
В Парголово четырехлетний малыш выпал из окна
Мигрант дважды изнасиловал 9-летнюю девочку в Красносельском районе Петербурга
Неизвестный терроризировал 11-летнюю петербурженку развратными фото
Петербуржец «заминировал» кафе в Кировском районе
Пять грузовиков сгорели в ночь на 22 мая в Петербурге
Петербуржцы нашли семимесячную девочку, оставленную одну
Чемпионский парад ФК «Зенит» пройдет 26 мая 2019 года
Погода на 22 мая 2019 года в Петербурге: До плюс 25 градусов