2019-05-23T09:32:19+03:00
Происшествия

Неработающие светофоры парализовали утреннее движение в Петербурге

Коллапс в городе наблюдается в Московском и Красносельском районах [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Петербург встал в пробках утром 23 мая из-за неработающих светофоровПетербург встал в пробках утром 23 мая из-за неработающих светофоровФото: Артем КИЛЬКИН
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С самого утра в четверг, 23 мая, Петербург стоит в пятибалльных пробках. Одна из самых больших в девять часов наблюдается на Народной улице от Софийской улицы до самой развязки на КАД у «Мега-Дыбенко». Как обычно стоят автомобили при выезде с Кудрово, а на Невском проспекте собрались три аварии. Но по-настоящему серьезный коллапс происходит в Московском и Красносельском районах города. Огромные пробки собираются из-за не работающих светофоров.

- На пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта не работает светофор. Пробка собралась, - плачут застрявшие в заторе автомобилисты в социальных сетях.

Пробка на Московском растянулась во все стороны Фото: СОЦСЕТИ

Пробка на Московском растянулась во все стороныФото: СОЦСЕТИ

Их положение усугубляют еще две аварии: одна прямо на перекрестке, вторая чуть подальше, на Дунайском проспекте.

Такая же ситуация наблюдается и на Петергофском шоссе. Там, говорят автомобилисты, не разъехаться автомобилям и не пройти пешеходам. По какой-то причине светофоры тоже не работают, поэтому водители не понимают, могут ли они повернуть и уехать подальше от пробки. Когда наладится движение на этом перекрестке, не ясно. Поспособствовать этому и навести порядок, на дорогу отправили сотрудника ГАИ, который регулирует движение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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