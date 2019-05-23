В ночном пожаре в Петербурге сгорели пять машин

СЕГОДНЯ 09:58 2019-05-23T09:58:27+03:00

В Петербурге ночью сгорели пять машин, четыре из них на проспекте Ударников Фото: СОЦСЕТИ

Четыре загорелись во дворе на Ударников, одна у военкомата [видео, фото]

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Вторую ночь подряд в Петербурге массово горят автомобили. Сегодня, 23 мая, огонь охватил сразу четыре машины, припаркованные в одном дворе на проспекте Ударников. Еще одно авто сгорело на Южном шоссе рядом с военкоматом.

- В три часа ночи на телефон экстренной службы поступил звонок. Сообщили, что во дворе дома 41, корпус 1 на проспекте Ударников в Красногвардейском районе горят машины. Приехав на место, спасатели увидели четыре полыхающие машины, - сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга.

В Петербурге на Ударников сгорели четыре автомобиля .

Пламя разгоралось и трещало. В горящих машинах что-то лопалось и взрывалось. Огонь пожарные успели потушить быстро, всего за полчаса. Однако автомобили серьезно обгорели. Пострадали «Фольксваген», «Рено», «Форд» и «Шкода». Все они были припаркованы в одном месте. С какой именно машины начался пожар, пока не известно. Это предстоит выяснить специалистам, проведя экспертизу.

Еще одна машина сгорела у военкомата на Южном шоссеФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Еще об одной сгоревшей машине на Южном шоссе во Фрунзенском районе рассказал очевидец в соцсети. Около двух часов ночи он услышал три-четыре хлопка, а потом начался пожар. Машина горела рядом с местным военкоматом.

Были ли это все случайности, стечение обстоятельств или умышленное причинение вреда, выяснят эксперты. Надо напомнить, что ночью раньше в Петербурге сгорели пять грузовиков разом.

ИСТОЧНИК KP.RU