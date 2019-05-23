В ночном пожаре в Петербурге сгорели пять машин
Вторую ночь подряд в Петербурге массово горят автомобили. Сегодня, 23 мая, огонь охватил сразу четыре машины, припаркованные в одном дворе на проспекте Ударников. Еще одно авто сгорело на Южном шоссе рядом с военкоматом.
- В три часа ночи на телефон экстренной службы поступил звонок. Сообщили, что во дворе дома 41, корпус 1 на проспекте Ударников в Красногвардейском районе горят машины. Приехав на место, спасатели увидели четыре полыхающие машины, - сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга.
В Петербурге на Ударников сгорели четыре автомобиля .
Пламя разгоралось и трещало. В горящих машинах что-то лопалось и взрывалось. Огонь пожарные успели потушить быстро, всего за полчаса. Однако автомобили серьезно обгорели. Пострадали «Фольксваген», «Рено», «Форд» и «Шкода». Все они были припаркованы в одном месте. С какой именно машины начался пожар, пока не известно. Это предстоит выяснить специалистам, проведя экспертизу.
Еще одна машина сгорела у военкомата на Южном шоссеФото: СОЦСЕТИ
Фото: СОЦСЕТИ
Еще об одной сгоревшей машине на Южном шоссе во Фрунзенском районе рассказал очевидец в соцсети. Около двух часов ночи он услышал три-четыре хлопка, а потом начался пожар. Машина горела рядом с местным военкоматом.
Были ли это все случайности, стечение обстоятельств или умышленное причинение вреда, выяснят эксперты. Надо напомнить, что ночью раньше в Петербурге сгорели пять грузовиков разом.
ИСТОЧНИК KP.RU