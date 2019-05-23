2019-05-23T11:31:02+03:00
Общество

На ПМЭФ-2019 в Петербурге пройдет более 100 деловых мероприятий

Международный форум состоится 6-8 июня 2019 года
Лилия КОЗЛОВА
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ПМЭФ-2019 пройдет в Петербурге 6-8 июняПМЭФ-2019 пройдет в Петербурге 6-8 июняФото: Олег ЗОЛОТО
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Совсем скоро Петербург примет гостей со всего мира на международный экономический форум. Организаторы спешат закончить все приготовления для встречи важных людей, которые на петербургской площадке с 6 по 8 июня 2019 года обсудят насущные экономические вопросы сформируют повестку дня и развития.

- В условиях глобализации формировать повестку устойчивого развития возможно только совместно с мировым сообществом. ПМЭФ является ведущей мировой площадкой по выстраиванию международного диалога по наиболее острым и актуальным вопросам и вызовам современности, - отметил советник президента России Антон Кобяков.

Уже известна деловая программа, а также спикеры будущих дискуссий. Сама программа разделена на четыре тематических блока: «Мировая экономика в поисках баланса», «Российская экономика: реализуя цели национального развития», «Технологии, приближающие будущее», «Человек – прежде всего».

Для общего понимания, в этом году пройдут обсуждения: интернета и того, как его регулируют законом в разных странах мира, как сохранить Мировой океан, сотрудничество ШОС и многое другое.

Всего за три дня для участников форума пройдут 120 мероприятий: панельные сессии, круглые столы, деловые завтраки, дебаты и даже два пленарных заседания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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