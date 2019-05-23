На ПМЭФ-2019 в Петербурге пройдет более 100 деловых мероприятий
Совсем скоро Петербург примет гостей со всего мира на международный экономический форум. Организаторы спешат закончить все приготовления для встречи важных людей, которые на петербургской площадке с 6 по 8 июня 2019 года обсудят насущные экономические вопросы сформируют повестку дня и развития.
- В условиях глобализации формировать повестку устойчивого развития возможно только совместно с мировым сообществом. ПМЭФ является ведущей мировой площадкой по выстраиванию международного диалога по наиболее острым и актуальным вопросам и вызовам современности, - отметил советник президента России Антон Кобяков.
Уже известна деловая программа, а также спикеры будущих дискуссий. Сама программа разделена на четыре тематических блока: «Мировая экономика в поисках баланса», «Российская экономика: реализуя цели национального развития», «Технологии, приближающие будущее», «Человек – прежде всего».
Для общего понимания, в этом году пройдут обсуждения: интернета и того, как его регулируют законом в разных странах мира, как сохранить Мировой океан, сотрудничество ШОС и многое другое.
Всего за три дня для участников форума пройдут 120 мероприятий: панельные сессии, круглые столы, деловые завтраки, дебаты и даже два пленарных заседания.
ИСТОЧНИК KP.RU