2019-05-23T13:57:09+03:00
Происшествия

С дома на Большой Морской обрушилась штукатурка

Пешеходов не задело, но пострадала машина [фото]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В центре Петербурга с дома обрушилась штукатуркаВ центре Петербурга с дома обрушилась штукатуркаФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Многим старым домам в центре Петербурга требуется срочная реставрация и ремонт. Некоторые здания буквально рассыпаются на глазах. Так, утром в четверг, 23 мая, с одного из домов на Большой Морской улице из-под козырька крыши обрушилась штукатурка прямо на припаркованную машину.

- С дома 27 на Большой Морской обвалилась штукатурка. Пешеходов не задело, досталось только припаркованной «Тойоте». Водитель рядом в печали, - рассказал в социальной сети очевидец.

У попавший под "обстрел" машины разбито лобовое стекло и поцарапан капот Фото: СОЦСЕТИ

У попавший под "обстрел" машины разбито лобовое стекло и поцарапан капотФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Рухнувшие куски повредили капот черного автомобиля, а один камень прилетел прямо в лобовое стекло, оставив на нем паутину из трещин.

- Минус «лобовуха», крыло, капот. Подаю в суд, - заявил водитель разбитой машины. – Полиция порадовала, оперативно приехали, оформили, дали дельные советы.

К сожалению, куски отделки исторических зданий нередко отваливаются в центре Петербурга. Буквально в начале мая целый слой штукатурки рухнул с дома № 76 на набережной Фонтанки. Благо, в тот раз ни машины, ни люди не пострадали. Горожане считают, что проходить вдоль старых домов в центре Петербурга становится просто опасно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Благовещенском мосту включили новую художественную подсветку
Уличные фонари в Петербурге будут раздавать сеть 5G
В центре Петербурга появилось трогательное граффити с японской девочкой
На ПМЭФ-2019 в Петербурге пройдет более 100 деловых мероприятий
Все в дыму: У метро «Электросила» в Петербурге загорелось здание
Петербургскую четвероклассницу отец два года насиловал в Беларуси
В ночном пожаре в Петербурге сгорели пять машин
Неработающие светофоры парализовали утреннее движение в Петербурге
Погода на 23 мая в Петербурге: В городе резко похолодало
На ПМЭФ-2019 обсудят инновационные лекарства, современные технологии и национальные программы здоровья
Огромные улитки и механические дятлы: В Новой Голландии появятся неожиданные арт-объекты
УФАС предупредило турфирмы, рассказавших о повышении цен на речные прогулки
По просьбе жителей в Петербурге отремонтируют три фонтана
В Петербурге на пять дней перекроют улицу Маяковского
50 оттенков красоты: Петербург и Финляндия нашли общие цвета
Внедорожник сбил в Кронштадте семилетнего мальчика из Казани
Газоны в Петербурге заселил ядовитый борщевик
Подросток отправится за решетку за изнасилование 11-летнего мальчика в Ленобласти
Разъяренный петербуржец изрубил топором входную дверь в квартиру и машину своего соперника
Большой велопарад перекроет движение в Петербурге на два дня
В Парголово четырехлетний малыш выпал из окна
Мигрант дважды изнасиловал 9-летнюю девочку в Красносельском районе Петербурга
Неизвестный терроризировал 11-летнюю петербурженку развратными фото
Петербуржец «заминировал» кафе в Кировском районе
Пять грузовиков сгорели в ночь на 22 мая в Петербурге
Петербуржцы нашли семимесячную девочку, оставленную одну
Чемпионский парад ФК «Зенит» пройдет 26 мая 2019 года
Погода на 22 мая 2019 года в Петербурге: До плюс 25 градусов