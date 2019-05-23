С дома на Большой Морской обрушилась штукатурка

СЕГОДНЯ 13:57 2019-05-23T13:57:09+03:00

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Многим старым домам в центре Петербурга требуется срочная реставрация и ремонт. Некоторые здания буквально рассыпаются на глазах. Так, утром в четверг, 23 мая, с одного из домов на Большой Морской улице из-под козырька крыши обрушилась штукатурка прямо на припаркованную машину.

- С дома 27 на Большой Морской обвалилась штукатурка. Пешеходов не задело, досталось только припаркованной «Тойоте». Водитель рядом в печали, - рассказал в социальной сети очевидец.

У попавший под "обстрел" машины разбито лобовое стекло и поцарапан капотФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Рухнувшие куски повредили капот черного автомобиля, а один камень прилетел прямо в лобовое стекло, оставив на нем паутину из трещин.

- Минус «лобовуха», крыло, капот. Подаю в суд, - заявил водитель разбитой машины. – Полиция порадовала, оперативно приехали, оформили, дали дельные советы.

К сожалению, куски отделки исторических зданий нередко отваливаются в центре Петербурга. Буквально в начале мая целый слой штукатурки рухнул с дома № 76 на набережной Фонтанки. Благо, в тот раз ни машины, ни люди не пострадали. Горожане считают, что проходить вдоль старых домов в центре Петербурга становится просто опасно.

ИСТОЧНИК KP.RU