День города изменит график разводки мостов в Петербурге

СЕГОДНЯ 16:02 2019-05-23T16:04:08+03:00

В ночь с 26 на 27 мая 2019 года Дворцовый мост разведут трижды

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На предстоящих выходных Петербург отметит День города – 316 лет со дня основания. В связи с праздничными мероприятиями организаторам потребовалось изменить график разводки мостов с 26 на 27 мая 2019 года через Неву, которые разделяют центр города и северную его часть.

- В связи с праздничными мероприятиями в честь дня рождения Петербурга, будет дополнительная разводка Дворцового моста. Так, свои «крылья» мост поднимет с полуночи до 00:30 часов, - сообщила пресс-служба «Мостотреста».

Далее в праздничную ночь Дворцовый мост будет разводиться по привычному графику: с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55. Все остальные мосты торжественные мероприятия никак не коснуться и они будут разводиться по установленному графику для того, чтобы пропускать по Неве баржи и корабли.

Стоит напомнить, что не всегда окончательная сводка происходит четко по расписанию. Зачастую мост приводят в изначальное положение после того, как последнее судно пройдет по реке.

ИСТОЧНИК KP.RU