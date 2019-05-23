Из храма в Пушкине украли золотые реликвии

СЕГОДНЯ 16:36 2019-05-23T16:36:16+03:00

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Полиция Пушкинского района Петербурга расследует преступление восьмой библейской заповеди – не укради. Накануне, 22 мая 2019 года, неизвестный человек проник в здание храма в городе Пушкин и согрешил, забрав местные ценности, которые ему не принадлежат.

- В ночь на 22 мая некто взломал входную дверь в Церковь Великомученика Пантелеимона на Госпитальной улице 7/5 в Пушкине, проник в храм и украл золотые изделия, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

О пропажи имущества храма полиции рассказал священник собора. В общей сложности, пропали золотые реликвии весом в 400 грамм. Стоимость потери пока что устанавливается. Правоохранители не оглашают, насколько ценными являются украденные вещи.

Уголовное дело по факту кражи еще не возбуждено. Полиция пока проводит проверку и разбирается в деталях дела. Несмотря на то, поймают преступника или нет, кара его все равно настигнет, потому что за грехи приходится платить и все мы ходим под богом.

ИСТОЧНИК KP.RU