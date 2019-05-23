2019-05-23T18:06:33+03:00
Общество

В Петербурге выберут лучший проект памятника Даниилу Гранину

В конкурсную комиссию входят Олег Басилашвили и Александр Сокуров
Полина ЖУКОВА
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В Петербурге завершается конкурс на проект памятника Даниилу Гранину. Фото: Пресс-служба Российского военно-исторического обществаВ Петербурге завершается конкурс на проект памятника Даниилу Гранину. Фото: Пресс-служба Российского военно-исторического общества
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В Петербурге вот-вот объявят, как будет выглядеть будущий памятник Даниилу Гранину. Конкурс на проекты монумента писателю-фронтовику подходит к своему завершению. Выбирает лучший вариант памятника комиссия, в которую входят 15 известных деятелей культуры, сообщает пресс-служба Российского военно-исторического общества. Среди них – народны артист СССР Олег Басилашвили, народный артист России, режиссер Александр Сокуров. А возглавляет жюри заместитель Министра культуры Алла Манилова.

– Всего на конкурс были представлены 23 работы скульпторов и авторских коллективов из Санкт-Петербурга и Москвы. Для участников, занявших три первых места предусмотрены денежные премии, – отметили в пресс-службе Российского военно-исторического общества.

Памятник Даниилу Гранину планируют установить на Дальневосточном проспекте у дома №6, неподалеку от библиотеки, которая носит его имя. Он может появиться там уже осенью. Напомним, что Даниил Гранин ушел из жизни 4 июля 2017 года. А 2019-й объявлен годом празднования столетия писателя. Имя Даниила Гранина в Петербурге присвоят скверу на Гангутской улице между Соляным переулком и Гагаринской – недалеко от Музея блокады. А в феврале на доме на Малой Посадской улице, где писатель-фронтовик жил с 1955 года, установили мемориальную доску.

ИСТОЧНИК KP.RU

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