Правительство Петербурга поддержит журнал «Звезда»

СЕГОДНЯ 18:28 2019-05-23T18:28:16+03:00

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В Петербурге сегодня, 23 мая, начал работу Международный Книжный салон. На его торжественном открытии врио губернатора Северной столицы Александр Беглов заявил о том, что Правительство города готово сохранять и поддерживать «толстые» литературные журналы, в том числе знаменитую «Звезду». Ранее стало известно, что старейший ежемесячный журнал России испытывает финансовые трудности и из-за этого может закрыться.

Врио губернатора Петербурга уже поручил Комитету по печати и взаимодействию со СМИ найти дополнительные средства, внебюджетные источники финансирования, чтобы поддержать редакцию «Звезды».

- Журнал «Звезда», который 70 лет печатал произведения выдающихся писателей и поэтов, попал в сложное положение, - отметил Александр Беглов. - Сейчас мы разрабатываем формы государственной поддержки. Журнал примет участие в конкурсе на гранты и, я уверен, продолжит жить в новой эпохе.

ИСТОЧНИК KP.RU