2019-05-23T19:49:06+03:00
Общество

Поклонница Преснякова требует переименовать Петербург в Зурбаган

С таким лозунгом девушка вышла на одиночный пикет
Евгения МОСКВИНА
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Фанатка Владимира Преснякова требует переименовать Петербург в Зурбаган.Фанатка Владимира Преснякова требует переименовать Петербург в Зурбаган.
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В центре Северной столицы 23 мая заметили девушку с необычным плакатом. Надпись на нем гласила: «Сказочный город Петербург - переименовать в Зурбаган!». Поклонница Владимира Преснякова устроила одиночный пикет, который объяснила не только огромной любовью к творчеству эстрадного певца, но и схожестью образа Петербурга с лирическим образом сказочного Зурбагана.

- Эту песню люди напевали в конце восьмидесятых. И она, и образ сказочного Зурбагана стали для них настоящим символом нового времени: времени без скучной пропаганды, времени, когда музыка стала оцениваться не столько по идеологическим соображениям, сколько по красоте и востребованности. Мне кажется, сейчас это как никогда ранее актуально для нас - молодежи! - объяснила девушка свое «требование».

Судя по всему, петербурженка уже готовится к большому сольному концерту Владимира Преснякова-младшего. Он состоится буквально через неделю - 31 мая - на крыше Roof Place. Как обещает артист, там прозвучит и его хит «Зурбаган».

Кстати, песня о сказочном городе на берегу моря была записана в 1985 году специально для «Выше Радуги» режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича. Исполнившему ее Владимиру Преснякову тогда было 17 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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