2019-05-23T21:11:09+03:00
Общество

Петербург выделит более 125 млн рублей на субсидии авиаперевозчикам

Это позволит снизить стоимость тарифа и сделать региональные перелеты доступнее
Евгения МОСКВИНА
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Власти Петербурга определили порядок предоставления субсидий региональным авиаперевозчикам.Власти Петербурга определили порядок предоставления субсидий региональным авиаперевозчикам.Фото: Александр ГЛУЗ
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Авиакомпаниям, выполняющим региональные рейсы из Пулково, в Петербурге будут давать субсидии их городского бюджета. В Северной столице определили порядок их предоставления, а врио губернатора города подписал соответствующее постановление, сообщают в пресс-службе Смольного.

Речь идет о воздушных перевозчиках, которые доставляют пассажиров в экономклассе по маршрутам протяженностью не более 1500 километров. На 2019-й год на субсидии авиакомпаниями выделили 125,8 миллионов рублей.

Власти Петербурга считают, что субсидии позволят существенно снизить стоимость тарифа на перевозку пассажиров и обеспечат доступность региональных авиаперевозок.

- По мнению главы города, это будет способствовать развитию смежных областей экономики, созданию новых рабочих мест, увеличению авиационной подвижности населения, укреплению экономических связей между регионами, повышению деловой активности населения и развитию туризма, - отметили в пресс-службе Смольного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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