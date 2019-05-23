2019-05-23T20:49:55+03:00
Общество

Выброшенной с четвертого этажа собаке нашли нового хозяина

Пятимесячная Юта идет на поправку
Евгения МОСКВИНА
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После лечения Юта сможет отправиться к новым хозяевам. Фото: vk.com/kolpino_cats_and_dogsПосле лечения Юта сможет отправиться к новым хозяевам. Фото: vk.com/kolpino_cats_and_dogs
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Пятимесячная Юта, которую 9 мая выбросил из окна пьяный хозяин, в скором времени сможет отправиться к новым хозяевам. Об этом рассказали волонтеры, которые участвуют в судьбе животного.

Пока собачка по-прежнему находится в ветеринарной клинике, куда ее доставили после бесчеловечного поступка мужчины. Она уже пережила операцию и на всех процедурах держится мужественно. А сегодня врачи сделали щенку компьютерную томографию. И выяснили, что кроме перелома бедренной кости и серьезных ушибов, у Юты еще и перелом лопатки.

- Доктор сказал, что он осколочный и уже идет успешное срастание. Операция не потребуется, - рассказали волонтеры. - Юта борец за жизнь и молодец!

Кроме того, у четвероногого друга уже намечается новый хозяин. Из Колпино собачка скорее всего переедет в Петербург.

- Если не будет никаких противопоказаний, то наша девочка 27 мая уедет в новый дом, - добавили волонтеры.

Ранее мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения скинул Юту с четвертого этажа, арестовали. Он будет находиться под стражей до 17 июня. Такую меру пресечения вынес ему суд по статье о жестоком обращении с животными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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