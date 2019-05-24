Пес-полицейский выследил банду негодяев, избивших старушку на даче в Ленобласти

СЕГОДНЯ 09:08 2019-05-24T09:08:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Бравый пес по имени Рекс (имя выдумано, прим. редакции) с самого щенячества мечтал служить в полиции. У него всегда были все необходимые для этого качества: острый нюх, зоркий глаз, великолепный слух и внимательность к деталям. Не раз он показывал хорошие результаты и помогал раскрывать запутанные преступления. Вчера, 23 мая, Рекс еще раз доказал свой профессионализм, прибежав на помощь старушке из Ленобласти, которую жестоко избили негодяи.

- 23 мая в полицию Выборгского района обратилась испуганная женщина. Она рассказала, что неизвестные люди напали на ее 70-летнюю сестру буквально в 800 метрах от одного из дачных участков в СНТ «Скиф» в поселке Горьковское. Негодяи избили старушку и сбежали, - рассказали в главном управлении МВД Петербурга и Ленобласти.

Наряд полиции немедленно выехал к несчастной пенсионерке. В команде на помощь спешил и служебный пес. Он подбодрил пострадавшую, потеревшись лбом о ее ногу, обнюхал всю местность и нашел след.

Преодолевая препятствия и преграды, Рекс учуял тех, кто жестоко поступил со старушкой и привел к ним своих коллег-полицейских. Совместными усилиями правоохранители задержали четверых человек, которые могут быть причастны к преступлению.

Бравый пес-полицейский как всегда великолепно выполнил свою работу и передал подозреваемых сотрудникам, чтобы они провели дальнейшую проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU