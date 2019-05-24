Грозы и штормовой ветер: В Петербурге 24 мая объявлен «желтый» уровень опасности

СЕГОДНЯ 10:51 2019-05-24T10:51:08+03:00

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Синоптики предупреждают петербуржцев о том, что на ближайшие 12 часов лучше всего находиться в укрытии и не выходить на улицу. На город надвигаются сильный ветер и грозы. В связи с этим 24 мая в Петербурге объявлен «желтый» уровень угрозы.

- 24 мая на территории Петербурга и Ленинградской области местами пройдут сильные грозы. При этом порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

«Желтый» уровень погодной опасности продлится еще и в субботу, 25 мая. Синоптики также прогнозируют, что в большинстве районов пройдут ливни, сопровождаемые громом и яркими вспышками грозовой молнии.

Не забывайте, что во время грозы лучше всего находиться в укрытии. А при сильном ветре стоит ходить подальше от деревьев и плохо закрепленных конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU